Au Sénégal, le mondial alimente les paris sportifs

L’effervescence de la Coupe du monde touche les parieurs du Sénégal, qui ne s’était pas qualifié depuis 2002. Au risque de l’addiction chez certains jeunes sans emploi.

Dans les rues de Kaolack, deuxième ville économique du Sénégal et carrefour vers le Mali, la Guinée et la Gambie, des petits kiosques bleu clair s’alignent tous les 500 mètres. A l’intérieur de l’un d’eux, Aminata tape sur sa machine rouge vintage les pronostics des parieurs à partir d’un tableau et sa multitude de chiffres.

Depuis quatre mois, c’est dans cette ville que la Lonase (Loterie nationale sénégalaise) a ouvert les premiers "minishops" du pays : des lieux d’argent très modernes et sécurisés par un gardien et la présence de barreaux entre les vendeurs et les parieurs.

Dans ces enseignes, on mise sur le football ou sur des jeux virtuels. A la différence des kiosques, il est possible de suivre en direct à la télévision le match sur lequel on vient de parier, ce qui attire les joueurs.