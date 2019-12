Au Royaume-Uni, le NHS permet des soins gratuits... mais il est lui-même très malade

Dans son salon de thé d’Arnside, Victoria termine le rangement de son comptoir. Le soir vient de tomber sur ce charmant village du nord-ouest de l’Angleterre, sur l’estuaire de la Kent, et Vicky – c’est ainsi que tout le monde l’appelle – savoure le fait de pouvoir travailler enfin sans cette forte douleur au cou à laquelle elle n’a jamais pu s’habituer au fil des semaines depuis son accident. "Quand on m’a d’abord dit que je devrais patienter huit semaines avant de pouvoir faire une IRM " explique-t-elle, "j’ai cru que je n’y arriverais pas, j’avais vraiment trop mal ".

Heureusement pour elle, un désistement lui a permis de gagner quatre semaines et d’être ainsi plus rapidement prise en charge par un kiné chez lequel elle se rend désormais deux fois par semaine. "Je ne l’ai encore vu que deux fois ", raconte cette mère de trois enfants, "mais cela va déjà beaucoup mieux. Je peux enfin travailler sans avoir mal à chaque mouvement".

NHS, un patient en souffrance

Pour ces soins, Vicky ne débourse absolument rien. Tout est gratuit, grâce à ce que les Britanniques appellent le NHS, le National Health Service, le service national public de santé.

Certains n’hésitent pas à considérer ce service de protection sociale comme l’un des joyaux de la couronne britannique, mais depuis une vingtaine d’années, le joyau n’en finit pas de perdre de son éclat : il faut désormais de plus en plus de temps avant de pouvoir être pris en charge, les infirmiers et les médecins sont littéralement surchargés de travail, au point qu’ils sont de plus en plus nombreux à tomber eux-mêmes malades, les équipements se révèlent de plus en plus insuffisants. Les réductions de budget imposées par les différents gouvernements ont fait sombrer le patient NHS dans une grave et profonde maladie.

Il faut dire que le NHS est devenu une gigantesque société, qui emploie plus d’un million trois cent mille personnes, et que le contexte a beaucoup changé depuis sa création en 1948 : l’espérance de vie est nettement plus élevée et certains traitements nécessitent un budget conséquent.