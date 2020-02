Au Moyen-Orient, l'amour triomphe parfois malgré les conflits

"Ô Amour ! Nul but pour nous que d’être vaincus au milieu de tes guerres", écrivait le Palestinien Mahmoud Darwich. Mais n’en déplaise au poète et malgré les conflits qui ravagent le Moyen-Orient, les amoureux y sont parfois victorieux.

Des champs de bataille syriens aux cités en ruines du Yémen, les reporters sont les témoins de violences inouïes. Mais dans leur quotidien lugubre se glisse parfois une once d’espoir, de beauté et même de romance. Pour la Saint-Valentin, l’AFP a sélectionné une série de photos récentes illustrant ces moments de joie suspendus.

Safin Hamed, photographe pour l’AFP, se souvient avoir accompagné un jeune couple de Yazidis, minorité persécutée par le groupe Etat islamique (EI) en Irak, depuis leur tente dans un camp de réfugiés sordide jusqu’à la modeste salle des fêtes dans laquelle ils ont célébré leur mariage près de Dohouk au Kurdistan irakien dans le nord du pays.

"C’était une fête très simple, il n’y avait pas de dîner, juste un gâteau […] mais ils voulaient vraiment montrer leur bonheur et danser", raconte-t-il.

Plus à l'est, Moustafa Ramadan et Luvin Yusuf avaient dû reporter leur mariage en raison de l'offensive lancée par la Turquie dans le nord de la Syrie en octobre 2019 pour repousser de sa frontière une milice kurde syrienne qu'elle qualifie de "terroriste".

Ils se sont finalement dit oui à Qamichli, devant l'objectif de Delil Souleiman et un parterre d'invités chantant en tapant des mains et en riant des airs patriotiques kurdes.

"C'était tellement différent de (mon) travail habituel: les bombardements, les déplacés, la mort", raconte ce photographe de l'AFP. "L'air était rempli de musique, de couleurs, de joie et de danse."