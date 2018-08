Au moins un mort et 68 blessés dans une explosion en Italie

Un camion citerne a explosé ce lundi en début d'après-midi sur le périphérique de Bologne, dans le nord de l'Italie. L'accident a tué au moins une personne et fait 84 blessés, dont plusieurs graves, selon le dernier bilan de la préfecture. Ils ont été touchés par des débris ou par des vitres ayant volé en éclats dans le voisinage.

L'explosion a provoqué une énorme gerbe de feu et un violent incendie. Les pompiers ont rapidement partagé plusieurs photos et vidéos sur le réseau social Twitter. Leurs images montrent une grosse colonne de fumée noire s'élevant au-dessus de la carcasse du camion et des voitures en flammes sur un parking jouxtant l'autoroute. L'incendie a été éteint vers 16 heures.