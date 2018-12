Au moins trois morts dans une explosion dans un centre commercial en Malaisie

Une explosion probablement due à une fuite de gaz a fait au moins 3 morts mardi dans un centre commercial de Kuching en Malaisie, rapporte le média local The New Straits Times. L'explosion a fait également au moins 18 blessés, au City One Megamall de cette ville de l'Etat de Sarawak, située sur l'île de Bornéo.

Les pompiers locaux suspectent une fuite de gaz.

Des images circulant dans les médias locaux montrent une paroi à l'intérieur du centre commercial être tout d'un coup soufflée et se briser, puis un niveau du centre commercial dont le sol est jonché de débris.