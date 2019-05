Au moins 8 morts dans un attentat suicide à Bagdad

Au moins huit personnes ont été tuées et 15 blessées jeudi soir dans un attentat suicide perpétré à une heure d'affluence dans un marché de l'est de la capitale irakienne Bagdad, a-t-on appris de sources des services de sécurité et de santé.

« Un kamikaze a déclenché sa ceinture explosive à proximité de boutiques dans le marché très fréquenté d'al-Jamila » à Sadr City, a indiqué à l'AFP un officier de police sous le couvert de l'anonymat. L'attentat a fait au moins 8 morts et 15 blessés, a-t-il précisé. Ce bilan a été confirmé de source de l'hôpital al-Kindi.