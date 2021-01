Au moins 56 civils ont été tués lors d’une attaque djihadiste au Niger, près de la frontière malienne, rapporte Radio France Internationale (RFI) samedi soir. Il y a également une vingtaine de blessés.

Les villages nigériens de Tchombangou et Zaroumdareye, situés non loin de la frontière malienne, ont été attaqués. L’information a été confirmée par le ministre de l’Intérieur Alkache Alhada et des soldats ont été dépêchés dans la zone, précise Radio France internationale.