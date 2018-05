Au moins 52 Palestiniens tués à Gaza le jour de l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem

À quelques dizaines de kilomètres de Jérusalem où a été inaugurée ce lundi après-midi la nouvelle ambassade américaine, des affrontements ont éclaté dans la bande de Gaza aux abords de la frontière israélienne entre manifestants palestiniens et soldats israéliens. Au moins 52 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens, selon le dernier bilan donné par le ministère de la Santé local. Parmi eux, "huit enfants de moins de 16 ans", précise un ambassadeur palestinien à l'ONU. Il y a 2200 blessés, dont la moitié par des tirs de balles réelles.

Ces décès font de cette journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la guerre de 2014 dans l'enclave. Mahmoud Abbas dénonce un "massacre" israélien et refuse toute médiation de paix américaine. "Les États-Unis ne sont plus un médiateur au Moyen-Orient", a-t-il aussi déclaré à Ramallah, devant la direction palestinienne, qualifiant l'ambassade américaine de "nouveau poste avancé de la colonisation".

Il a annoncé trois jours de deuil dans les Territoires palestiniens et une grève générale ce mardi, jour où les Palestiniens marquent la "Nakba", la catastrophe que représente pour eux la création en 1948 de l'État d'Israël.