Au moins 39 personnes foudroyées dans l'est de l'Inde

Au moins 39 personnes ont été foudroyées dans l'est de l'Inde, où la mousson cause d'énormes orages, ont rapporté mercredi les autorités. Les victimes sont principalement des fermiers et des sans-abri. De nombreuses maisons se sont effondrées sous la violence des orages.

Le bilan total de la mousson dans la région, qui est largement inondée, s'élève pour l'instant à 105 morts.

Les phénomènes climatiques extrêmes ne sont pas rares durant la saison de la mousson en Inde, qui s'étend de juin à septembre. Quarante-et-une personnes avaient déjà perdu la vie la semaine dernière dans l'état d'Uttar Pradesh.

Sur l'ensemble du pays, 250 personnes sont décédées en raison des conditions climatiques depuis début juillet.