Au moins 24 morts dans l'explosion dans un entrepôt de feux d'artifice au Mexique

Au moins 24 personnes ont été tuées et 49 blessées, dont des pompiers et des policiers, par plusieurs explosions survenues jeudi dans des entrepôts de feux d'artifice à Tultepec, ville au nord de Mexico, près de la moitié des victimes étant des sauveteurs pris au piège.

"Nous comptons 24 morts, 17 sur place et 7 dans les hôpitaux", dont un mineur, a indiqué le parquet local dans un communiqué, qui rapporte un nombre de 49 blessés transportés dans différents hôpitaux.

Tultepec compte le plus grand marché de feux d'artifice du pays

Parmi les morts figurent quatre pompiers, quatre policiers municipaux et un policier de l'Etat, a annoncé la ministre de la Sécurité publique de l'Etat Maribel Cervantes.

Tultepec, ville réputée pour ses engins pyrotechniques artisanaux et qui compte le plus grand marché de feux d'artifice du pays, a déjà été endeuillée par plusieurs accidents similaires, le plus meurtrier en 2016 ayant fait 42 morts.

La première explosion a eu lieu vers 09H30. Au moment où la police et les pompiers arrivaient sur les lieux et commençaient à prendre en charge les victimes, le feu s'est propagé à d'autres entrepôts, provoquant de nouvelles explosions.

Quelques heures après le drame, des centaines de soldats, policiers et pompiers étaient déployés dans le quartier de Xahuento, dans les faubourgs de la ville, autour des bâtiments encore fumants.

Une puissante odeur de poudre à canon saturait l'air ambiant. A l'extérieur du vaste périmètre de sécurité gisaient sur l'herbe des meubles et des briques calcinés projetés par les explosions.