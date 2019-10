Au moins 1200 Européens détenus dans le nord de la Syrie, dont 700 enfants

Thomas Renard et Rik Coolsaet, experts en matières terroristes pour l’Institut Egmont, se sont posé une simple question: l’estimation du nombre d’Européens – 800 – détenus dans le nord de la Syrie tient-elle toujours la route ? Au lendemain de l’offensive turque dans la région contrôlée par les Kurdes, les deux chercheurs de l’Institut Egmont ont voulu mettre ce chiffre à jour. "Nous avons joint nos différents contacts dans la région, et nous disposons désormais de nouveaux chiffres".

Des estimations basses

Ces chiffres, les voici:

Selon les estimations kurdes, il y a -au total- entre 1129 et 1195 Européens détenus dans le nord de la Syrie.

Il y a une différence sensible entre le nombre d'adultes et d'enfants: un peu moins de 500 adultes, pour environ 700 enfants

France (130), Allemagne (124) et Belgique (57) comptent le plus d’adultes détenus. Concernant les enfants, la France (270-320), l'Allemagne (138) et les Pays-Bas (90) sont les plus représentés.

Il est important de noter que ces chiffres sont plutôt des estimations "basses", selon les différentes sources contactées par l’Institut Egmont.

Quel impact de l’offensive turque en cours ?

Dans le nord de la Syrie, les hommes européens sont emprisonnés alors que les femmes et les enfants sont retenus dans des camps de détention. Mais que va-t-il se passer dans le contexte de l’offensive turque? Que feront les Kurdes ? Ouvriront-ils les portes ? Seront-ils capables de laisser celles-ci fermées ? Pour l’Institut Egmont "vu la détérioration de la situation dans la région et dans les camps, un certain nombre de membres de l’organisation terroriste Etat islamique et leurs enfants disparaîtront dans la nature. Certains pourraient mourir, pendant que d’autres pourraient, potentiellement, constituer de nouvelles menaces. Le résultat, pour les gouvernements européens, sera une augmentation de l’incertitude et de l’insécurité."

Ramener les Belges du nord de la Syrie ?

Selon Thomas Renard, il existe trois profils de citoyens belges dans la région : "la grande majorité, ce sont des enfants. Plus au moins 120-125 Belges sont donc actuellement détenus en Syrie, c’est-à-dire ceux sur qui l'on a encore une forme de pouvoir. 69, donc la majorité d'entre eux, sont des enfants et des très jeunes enfants. Donc clairement, d’un point de vue moral et d’un point de vue légal, il ne devrait pas y avoir de questions sur leur rapatriement. Ces enfants sont des victimes, ils n’ont pas choisi d’être là. Ils devraient être rapatriés le plus immédiatement possible. Il y a ensuite une distinction entre les femmes et les hommes d’une part parce que les femmes et les hommes n’ont pas joué nécessairement le même rôle dans le conflit. Les hommes ont participé à des combats, les exactions, etc. Et puis les femmes et surtout les mères sont liées quelque part à leurs enfants et donc effectivement, il y a toujours eu globalement trois dossiers sur la table. Cela dit, même si ces dossiers sont très différents, nous disons qu’il serait préférable de rapatrier l’ensemble de ce qu’on va appeler 'le contingent belge', l’ensemble des citoyens belges : enfants, femmes et même les hommes parce que, finalement c’est un contingent assez limité. On parle de 50 adultes, Frédéric Van Leeuw l’a dit hier, pour l’État belge ce n’est pas quelque chose d'infaisable. Et rappelons surtout que depuis plusieurs années, et clairement depuis 2015 à la suite des différents attentats, le gouvernement belge, les entités fédérées et les niveaux locaux ont pris toute une série de mesures fortes qui ont fondamentalement renforcé notre capacité à gérer ce qu’on appelle ces returnees, ces personnes qui reviennent de Syrie et d’Irak et donc tout est en place pour pouvoir les juger, pour pouvoir les incarcérer dans des conditions tout à fait correctes au niveau sécuritaire et au niveau de l’encadrement qu’on peut leur offrir."

La position belge sur cette question est connue : les Belges doivent être jugés sur place. Une réunion du Conseil national de sécurité abordera à nouveau cette délicate question demain mercredi.