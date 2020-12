Au moins 10 morts dans des raids de Boko Haram sur des villages au Nigeria

Le groupe djihadiste Boko Haram a mené des raids meurtriers sur trois villages du nord-est du Nigeria, faisant au moins 10 morts, dont quatre agents de sécurité, ont rapporté dimanche des sources locales et sécuritaires à l'AFP, après plusieurs jours de violences dans cette région.

Les combattants sont arrivés dans les villages de Shafa, Azare et Tashan Alade samedi soir à bord de six camions, mettant le feu aux habitations et aux batiments publics, et tirant sporadiquement sur les habitants.

"Ils ont tué 10 personnes, et ont brûlé des maisons, des commerces et des églises", a expliqué Sani Mohammed, le chef d'une milice qui combat le groupe djihadiste.

Ils sont allés de village en village, et "quand ils sont arrivés à Azare, où ils ont brûlé un commissariat, ont tué deux policiers, un paramilitaire et un milicien", a souligné un autre milicien, Bulu James.

Des villageois qui tentaient de s'enfuir

Le reste des victimes sont des villageois qui ont été abattus alors qu'ils tentaient de s'enfuir.

On assiste à une forte recrudescence des attaques depuis le début du mois dans le nord-est du Nigeria.

Pendant ce weekend de Noël, des dizaines de coupeurs de bois ont été enlevés près de Gamboru, 11 personnes ont été tuées près de Chibok et un pasteur a été enlevé alors qu'il préparait les célébrations.

Boko Haram, et le groupe Etat islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap), tous deux très actifs dans la région du lac Tchad, ont fait au moins 36.000 morts depuis le début de l'insurrection en 2009, et deux millions de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer à cause des violences.