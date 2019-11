Au Mexique, les morts s’invitent à la table des vivants

Ces jours-ci, ils sont partout : grands, courts sur pieds, grassouillets, le sourire figé, en robe fleurie ou queue-de-pie, les squelettes sont les acteurs principaux du Jour des Morts, la fête la plus courue au Mexique.

Célébrée à partir de vendredi et deux jours durant, le 1er et le 2 novembre, "El Dia de los Muertos" est l’occasion pour la population de les "faire revenir", les couvrir d’offrandes sous forme de fleurs et de victuailles, et faire parader leurs ossements dans les rues.

A l’exception de ceux qui sont passés à trépas le mois dernier, et pour qui il est prématuré de prétendre à des offrandes, tous reviennent pour rendre visite une fois l’an à leurs proches encore de ce monde.

Les offrandes sont déposées sur des autels dressés pour l’occasion par des millions de familles mexicaines dans leurs maisons, dans les rues, à l’entrée des magasins, à leurs bureaux.

Les autels ont plusieurs niveaux qui symbolisent les différentes étapes traversées par l’âme du défunt dont le portrait surplombe l’ensemble. Des bougies sont allumées afin de lui montrer le chemin vers l’autel.

On y voit aussi des objets ayant appartenu au cher disparu, ses plats préférés, des fleurs orange dites de Zempaxuchitl, des masques mortuaires et des têtes de mort en porcelaine, en papier mâché, en cire, ou en sucre.