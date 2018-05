Au Kenya, les braconniers bientôt punis par la peine de mort ?

L’État africain envisage désormais l’application de la peine la plus sévère qui soit pour sévir contre les violences infligées à sa faune sauvage par les braconniers.

"L’ivoire appartient aux éléphants et aux rhinocéros et n'est pas destiné à la consommation humaine.". Le message est clair et il émane du ministre kényan du Tourisme et de la protection des espèces. Najib Balala compte faire tout ce qui est en son pouvoir afin d’empêcher les braconniers de nuire. Et pour le ministre, aucune peine n’est trop sévère pour endiguer ce problème national, pas même la peine de mort. En effet, une sentence capitale est maintenant envisagée comme punition pour dissuader les chasseurs d'ivoire.

Le 31 mars 2018 déjà, Najib Balala avait annoncé que le Kenya était en passe d’instaurer la prison à perpétuité pour les braconniers. Selon lui, l’ensemble du gouvernement est d’accord pour que des "mesures punitives [soient] adoptées envers les braconniers". "C'est pour cette raison que nous nous battons pour établir la peine à vie à l'encontre de ceux qui tuent pour l'ivoire", a-t-il encore déclaré.

Un problème pris très au sérieux

Si elle venait à être mise en place, la peine de mort ne serait que le prolongement d’une politique répressive destinée à restreindre le champ d’action des braconniers afin de préserver la faune kényane. Ainsi, depuis 2013, une loi anti-braconnage prévoit une amende de 170 000 euros pour les contrevenants.

De plus, les moyens des rangers sur le terrain ont été considérablement renforcés pour leur permettre de mener leur mission à bien. Ils disposent, par exemple, de vidéos thermiques, de balises dans les cornes des rhinocéros, ou encore de chiens dressés pour détecter les braconniers.

D’après le ministère du Tourisme et de la protection des espèces, tous ces efforts auraient permis de réduire de 85 % le braconnage des rhinocéros et de 78 % celui des éléphants.