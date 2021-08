Au Kenya, des safaris plus respectueux des animaux grâce à des 4x4 électriques

Dans la Réserve Nationale Maasai Mara au Kenya, on a décidé de sonner le glas des 4x4 bruyants et polluants qui servaient aux safaris. Place maintenant à des véhicules réhabilités et transformés en 100% électriques.

Il n’y a plus de vibration sur le sol, plus de fumée et plus d’odeur de gaz d’échappement qui peuvent importuner animaux.

La jauge d'essence ne fonctionne plus car les véhicules sont électriques © Reuters

Silencieux, écoresponsables et rechargés par l’énergie solaire, ces véhicules offrent un meilleur respect des animaux lors des excursions touristiques. "Si vous conduisez ici silencieusement, vous pourrez vous rapprocher bien plus des animaux", révèle Sylvester Mukenye, gardien en chef et guide touristique pour Emboo River, le camp qui organise ces safaris.

