Au Kenya, des "coiffures coronavirus" pour sensibiliser la population

"La plupart des jeunes enfants semblent sensibilisés au fait de se désinfecter les mains et de porter des masques, mais de nombreux adultes ne le font pas et c’est pourquoi nous avons conçu la coiffure corona", explique-t-elle.

Et la coiffeuse Sharon Refa n’y est pas pour rien. Dans son salon de Kibera, un bidonville de la capitale, elle propose ces "coiffures coronavirus" aux petites filles. Son but ? Sensibiliser la population.

"Le coronavirus a détruit l’économie, nous a enlevé nos emplois et maintenant l’argent est rare. J’ai donc décidé de faire coiffer les cheveux de mon enfant comme ça à un prix abordable de 50 shillings. La coiffure aide également à communiquer avec les autres à propos du virus", explique Mariam Rashid, son enfant dans les bras.

Distribution d'eau potable à Kibera - © GORDWIN ODHIAMBO - AFP

Le train frôle les habitations de Kibera - © TONY KARUMBA - AFP

Kibera, le plus grand bidonville d’Afrique

Le Kenya compte à ce jour plus de 600 cas confirmés de coronavirus – un nombre sous-estimé à cause du manque de tests – et 30 décès.

Nairobi, la capitale, a été placé sous cloche, les écoles fermées et le télétravail encouragé. Mais dans le bidonville de Kibera, où s’entassent des centaines de milliers de Kenyans, les consignes de distanciation sont difficiles à respecter. D’autant que l’argent manque encore plus qu’en temps normal, vu le ralentissement de l’économie.