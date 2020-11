Au Japon, plus de suicides en un mois que de morts du Covid en 2020

Après des années de diminution, le Japon renoue avec un triste record : en octobre dernier le nombre de décès dus à des suicides est remonté : 2153 suicides en un seul mois, c’est plus que le nombre total de morts dus à la pandémie de Covid-19 cette année au Japon, 2087 officiellement. Il faut remonter à plus de 4 ans dans les statistiques pour retrouver des valeurs aussi élevées. Depuis une décennie, le nombre de suicide dans ce pays baisse. Il était descendu à 1400 par mois fin 2017. Et la pandémie n’est pas pour rien dans cette hausse soudaine.

"La vie est une chose précieuse donnée par les parents", panneau de mise en garde à l'entrée de la forêt de Aokigahara, connue comme le "bois des suicidés" depuis les années 1970 et rendu célèbre par des romans et séries télé populaires - © BEHROUZ MEHRI - AFP

Les causes sont complexes. Longs horaires de travail, pression scolaire, isolement social et stigmatisation culturelle des problèmes de santé mentale sont souvent cités.

Mais cette année, la pandémie a, semble-t-il, inversé la tendance baissière observée depuis près de 10 ans. La hausse affecte particulièrement les femmes. Même si elles représentent une faible proportion des suicides, l’augmentation dans leur catégorie est de 83% en un an. L’augmentation chez les hommes est de 22%.

Pourquoi sont-elles plus touchées ? Les Japonaises sont plus nombreuses à travailler à temps partiel dans des secteurs affectés par les mesures anti-Covid : hôtels, restauration, vente au détail. Souvent la perte d’emploi se combine à des dettes notamment en matière de frais de garde des enfants, indique une étude. Des femmes également angoissées pour la santé de leurs enfants, et enfin privées des refuges psychologiques traditionnels, comme les contacts à l’école, au bureau ou avec les ami(e) s, tout cela à cause des mesures Covid.

Une autre catégorie où les suicides sont en hausse, ce sont les jeunes, et cela ne date pas de la pandémie de cette année. L’augmentation existait déjà avant, mais la situation de cette année accentue le phénomène. Là aussi, les fermetures d’écoles, l’angoisse au sein du foyer et le manque de relations avec les camarades aggravent la situation et le stress.

Sujet tabou

Le manque de communication autour des sujets de santé mentale et la honte qui les nimbe font du Japon un pays sensible au suicide. On l’avait constaté avec la crise financière, son cortège de licenciements et ses conséquences. Le gouvernement japonais avait réagi en investissant dans la prévention du suicide, mais il y a encore beaucoup à faire. Selon les experts, le seul espoir réside dans un véritable changement de la société japonaise.

Les stars ne sont pas épargnées par le suicide et même si la presse évite soigneusement de parler des méthodes et des motivations, les suicides de célébrités semblent déclencher un pic de suicides dans le public, selon un expert.

Et les perspectives restent sombres avec les mois d’hiver : le Japon pourrait connaître très vite une troisième vague. Les derniers chiffres indiquent que la pandémie repart.

Les autorités de Tokyo ont demandé aux établissements servant de l’alcool, karaokés compris, de fermer à 22h00 à partir de samedi, pour trois semaines.

L’archipel avait été relativement épargné jusqu’ici par le Covid-19 (un peu plus de 2000 décès et 135.400 infections) et il n’a pas imposé de vrai confinement. Mais il est maintenant confronté à un record d’infections quotidiennes.

Les experts craignent donc que la courbe des suicides ne suive celle de la pandémie. Un phénomène qui pourrait être observé ailleurs, dans des pays moins touchés par les suicides mais qui publient leurs statistiques avec un plus grand délai.