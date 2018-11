Au Japon, le combat de certains villages pour enrayer la chute de leur population

Année après année, le Japon voit sa population chuter à cause de la dénatalité: il n'y a pas assez d'enfants qui naissent pour remplacer les personnes âgées qui meurent. Les campagnes sont les premières touchées par ce dépeuplement, de plus en plus de jeunes ruraux émigrant vers les villes. Pourtant, certaines localités réussissent à enrayer la chute de leur population, grâce notamment à la mobilisation des personnes âgées.

Le village de Kamiyama par exemple, à 600 km de Tokyo, accueille chaque année de nouveaux arrivants. Kiyoharu Hirose est l'un d'entre eux. Il explique: "A Osaka, je bossais comme un fou et je stressais sans arrêt. Après la catastrophe de Fukushima, comme beaucoup de Japonais, j'ai compris que la vie était précieuse mais que celle que je menais, moi, n'avait aucun sens: je devais absolument changer mon rapport au travail. Ici, je me sens beaucoup mieux qu'en ville. Je suis plus à l'écoute de moi et plus ouvert aux autres. Et j'ai réalisé qu'il y avait des choses bien plus importantes dans la vie que l'argent et le travail".

Un plus dans un CV

Une quinzaine de start-ups de Tokyo ou d'Osaka ont ouvert une succursale à Kamiyama et beaucoup de leurs employés ont demandé à y être transférés car, dans le monde nippon de l'entreprise, les mutations en milieu rural ne sont plus d'office considérées comme une voie de garage, un déclassement professionnel.