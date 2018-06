Au Heysel, le round belge des élections turques: atmosphère et étincelles

140.000 Turcs résidant en Belgique sont inscrits sur les listes électorales de ces élections parlementaires et présidentielles turques. - © Tous droits réservés 140.000 Turcs résidant en Belgique sont inscrits sur les listes électorales de ces élections parlementaires et présidentielles turques. - © Tous droits réservés 140.000 Turcs résidant en Belgique sont inscrits sur les listes électorales de ces élections parlementaires et présidentielles turques. - © Tous droits réservés

"Je viens de Philippeville pour voter", nous explique un homme qui se dit Turc et Wallon. "Je vote parce qu’il le faut : en Turquie, on ne peut même plus péter librement !", ironise celui qui a voté "contre Erdogan", l'actuel président de la Turquie, candidat à sa propre succession. Et il enchaîne commentaires en turc et blague en wallon. Puis plus sérieux : "Je suis allé en vacances en Turquie et j’ai vu comme on recule ! On doit avancer dans la vie et là, c’était le contraire. Il n’y a pas de liberté. Bon, j’arrête de parler, je vais être trop grossier."

Une jeune femme sort, elle, intarissable de l'isoloir tant elle est irritée.

"Je suis énervée parce qu’il n’y a rien qui est démocratique. Je le sens. En Turquie c’est la même chose, il y a des magouilles". Elle évoque des cadeaux ou des menaces pour influencer les votes "au pays". De qui ? "de Recep Tayyip Erdogan !", assène-t-elle. "Moi j’aime bien être libre de mes opinions, de mes idées. Avec Tayyip Erdogan, il n’y a rien de libre ".

Mais elle parle pourtant librement ici et assume publiquement son vote CHP, le parti socio-démocrate, principal parti d’opposition. "Je vis en Belgique et je m’en fous de tout le monde. Je dis mon opinion, je suis libre de dire ce que je veux, hein !" Et en l’occurrence de traiter le Président turc de "voleur".

Erdogan "voleur" versus "honnête homme"

"Voleur?!? C’est n’importe quoi !", réagit un homme piqué au vif. " S’il avait volé, tous ces investissements, comment il les aurait payés ?" Et malgré sa vareuse fluo de personnel du bureau de vote, posté à l’entrée du bâtiment, il entame un plaidoyer passionné pour le président turc. "Je connais notre président Erdogan personnellement depuis 1984. Et j’ai une confiance totale en lui. Depuis 16 ans, nous avons bien vu tous les changements qu’il y a eu en Turquie".

Et là où l'électeur de Philippeville déplorait un recul, celui-ci parle d’avancées. "Tous les ans, quand on va en Turquie, on voit des changements dans le bon sens. Le pays a changé totalement, à 100% ! les autoroutes, le secteur de la santé : c’était mort, autrefois, la santé publique. Maintenant on est parmi les meilleurs ! Ça va très bien en Turquie. Nos amis occidentaux, tout ce qu’ils montrent, ce n’est pas vrai".

Mais les emprisonnements de journalistes, d’opposants dont le candidat et co-président du Parti pro-kurdes HDP ? "En prison ? En prison ??? Qui a été emprisonné en Turquie ? Expliquez-moi !", renvoie-t-il. "Les terroristes, oui ! Ceux qui ont voulu faire un coup d’état, descendre illégalement un gouvernement démocratiquement élu. C’est normal qu’ils soient en prison. Ici aussi, si on prend des armes pour attaquer quelqu’un, on est arrêté, c’est normal !"

Et de conclure : "L’Europe a choisi de ne pas comprendre Erdogan, elle est subjective ! Moi je fais aussi un peu de politique en Belgique, je connais des députés, mais ils ne veulent pas entendre la réalité."

Et sur le seuil du Palais 3, il pronostique plus de 50% pour l’AKP et Erdogan, un président réélu dès le premier tour.

Scrutin turc, façon belge

Quelle sera la préférence des Turcs en Belgique ? Vont-ils plébisciter ce président clivant qui coule ou redore la Turquie, selon les avis, et suscite ces prises de becs ? La perspective fait soupirer la jeune femme qui l’a qualifié de "voleur", mais elle commente : "Il faut voter quand même et ne pas dire ‘je m’en fous’". Et en montrant le ciel bleu au-dessus de la file : "Peut-être qu’un jour, ce sera le soleil pour nous aussi".

Sous le soleil précisément, dans les embouteillages de ce vendredi congestionné, des partisans d’Erdogan et onze cars d’électeurs des partis HDP et CHP font route vers les bureaux d’Anvers ou du Heysel, depuis Verviers, Liège ou Charleroi. Ils grossiront les rangs des votants de ce premier jour et laisseront peut-être entrevoir, eux aussi, les tensions qui couvent entre Turcs de Belgique, dans de nouvelles querelles sur les trottoirs.

