Au Guatemala, 126 migrants, en majorité haïtiens, ont été retrouvés dans un conteneur

La police guatémaltèque a annoncé samedi avoir secouru 126 migrants, pour la plupart des Haïtiens, qui avaient été abandonnés à l’intérieur d’un conteneur dans le sud du pays alors qu’ils tentaient de passer au Mexique pour rejoindre les États-Unis.

Les migrants ont été localisés après "un signalement d’une remorque abandonnée" sur une route dans le sud du Guatemala, a indiqué à la presse un porte-parole de la police.

"126 personnes sans papiers"

"Nous avons entendu des cris et des coups venant du conteneur, nous avons ouvert les portes et à l’intérieur se trouvaient 126 personnes sans papiers : 106 d’Haïti, 11 du Népal et neuf du Ghana."

Le groupe a été emmené dans un refuge géré par l’Institut guatémaltèque des migrations.

L’Amérique centrale, où des milliers de Guatémaltèques, Honduriens, Salvadoriens et Nicaraguayens tentent chaque année de gagner les États-Unis, est confrontée elle-même depuis plusieurs mois à une crise migratoire.

Des milliers de migrants, qui ne sont pas originaires d’Amérique centrale, en majorité des Haïtiens, cherchent à rejoindre les États-Unis.

Plus de 50 migrants décédés au Panama en 2021

Depuis début 2021, plus de 50 migrants sont morts au Panama en tentant de traverser la zone de jungle de Darien, à la frontière avec la Colombie, selon le bureau du procureur panaméen.

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a indiqué vendredi que plus de 7500 migrants haïtiens avaient été expulsés en moins de trois semaines par les États-Unis, qui ont affrété 70 vols pour ces expulsions.

Le gouvernement mexicain a également procédé à des rapatriements de migrants haïtiens vers Port-au-Prince.