Au Ghana, un étudiant transforme des pneus recyclés en mobilier

Tout est parti d’un pari. Jeffrey Kwabena Yeboah, un étudiant fauché à l’université du Ghana, arrondit ses fins de mois en tant que décorateur d’intérieur. « Un client voulait une table particulière avec une identité africaine, mais il était impossible de la trouver », témoigne-t-il. « Alors sur le ton de la rigolade, je lui lance qu’il est possible de faire du mobilier à partir de pneus recyclés. Il me laisse une semaine pour réaliser la table », se remémore Jeffrey Yeboah. Durant ce laps de temps, l’étudiant choisit un pneu, le lave et y incorpore des couleurs. Le résultat est visiblement concluant. « Il a adoré », sourit-il.

Jeffrey Kwabena Yeboah espère exporter ses produits d'ici à deux ans. - © Dylan GAMBA

L’entreprise est installée dans un bâtiment en tôle de quelques mètres carrés qui borde la route. Pour ce qui est de la matière première, Jeffrey Yeboah n’a pas à aller chercher trop loin. La qualité des routes à Accra et dans le reste du pays, particulièrement mauvaise, use rapidement les pneumatiques. De nombreux pneus sont abandonnés le long de la route. Ou se retrouvent dans des décharges en attendant d’être brûlés.

« Quand les pneus sont brûlés, des produits toxiques et des résidus de produits chimiques s’en échappent et cela pollue les sols », témoigne-t-il, ajoutant que s’ils sont laissés dans la nature, « de l’eau s’accumule dans les jointures ce qui favorise le développement de moustiques ».

Objectifs ambitieux

Le jeune entrepreneur ne cache pas ses ambitions. « Il faut sauver l’environnement », témoigne-t-il. Outre les pneus recyclés, le cordage utilisé pour couvrir les pneumatiques est fait à base de sisal, une plante originaire du Mexique. Après seulement quelques années d’existence, la petite entreprise compte une trentaine de clients.

« Une table nous prend environ une douzaine d’heures de travail », confie-t-il. Le cordage est enroulé avec soin et collé sur les pneus. Chaque réalisation est vendue entre 200 et 450 cedis (entre 30 et 70 euros). « Pour l’instant, tous nos clients sont au Ghana, mais j’espère, d’ici deux ans, pouvoir exporter mais également avoir des bureaux dans chaque région du pays pour pouvoir former au moins une centaine de personnes », ajoute-t-il.