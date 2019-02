Au Ghana, le fléau de la prostitution infantile: "La plus jeune que j'ai vue avait 9 ans"

Selon les associations, la prostitution des enfants connaît un boom depuis plusieurs années au Ghana, aussi bien dans la capitale, Accra, que dans les autres grandes villes du pays. La loi prohibe cette pratique, mais, dans plusieurs quartiers déshérités de la capitale comme à Jamestown où à Railway, se trouvent de nombreux bordels avec de très jeunes enfants.

Les jeunes filles ont entre 14 et 17 ans, le corps frêle et les cheveux courts. Stella, 17 ans, Patient, 14 ans, Porsha, 15 ans et Angela, 17 ans, sont toutes les quatre prostituées à Railway, l’un des quartiers les plus pauvres d’Accra. Le long des anciens rails s’entassent les abris de fortune et les bordels. Les conditions d’hygiène sont déplorables ; des tas de préservatifs usagés jonchent le sol.

"Je suis une enfant, je ne peux pas tomber enceinte"

C’est ici que les quatre jeunes filles, pour la plupart originaires de la région de la Volta, dans l’est du pays, vivent et "travaillent". La loi ghanéenne prohibe la prostitution, et en particulier quand elle touche les mineurs de moins de 16 ans. Mais à Railway, cette prostitution a pignon sur rue, en connaissance des autorités.

"Je suis une enfant, je ne peux pas tomber enceinte." Patient soutient cela avec aplomb. "Je connais une fille de 13 ans qui a eu un gamin", la coupe Stella, assise à ses côtes. A ces mots, Patient baisse les yeux. Cette dernière, qui a eu sa première passe à l’âge de 13 ans, n’utilise jamais de préservatifs. "J’ai peur qu’ils restent coincés", témoigne-t-elle en souriant. Aucune n’a fait le test de dépistage du sida, qui nécessite la présence d’un adulte. Les jeunes filles, en rupture avec leurs familles, ont la plupart du temps été abusées par des proches dans leurs jeunesses. "J’ai été violée par mon oncle quand j’avais 8 ans", témoigne Porsha.