Au Ghana, des vélos écologiques et équitables en bambou

La jeune quarantenaire a monté cette société en 2008 dans sa ville natale de Kumasi, la deuxième ville du pays. "Je suis issue d’une famille pauvre et j’ai dû attendre d’avoir plus de 30 ans pour payer mes études, car mes parents n’en avaient pas les moyens", témoigne Bernice Dapaah. "C’est pour cela que j’ai voulu installer ma société à Kumasi, là d’où je viens, pour que les emplois créés profitent à la communauté", poursuit-elle.

En 2008, Bernice Dapaah a lancé à Kumasi, la deuxième ville du Ghana, la société Bamboo Bikes qui construit la petite reine à base de bambou cultivé dans le respect de l’environnement. Dans une région touchée par le chômage, la plupart des employés sont des femmes et des personnes handicapées, qui ont le plus de mal à entrer sur le marché du travail.

Plus d’une quarantaine de salariés sont employés par Bamboo Bikes. La plupart sont des femmes et certains salariés sont handicapés. - © Dylan GAMBA

Plus d’une quarantaine de salariés sont employés par Bamboo Bikes. La plupart sont des femmes et certains salariés sont handicapés. "C’était très important pour moi que ceux qui ont plus de difficultés que les autres à entrer sur le marché du travail soient privilégiés. Je me bats pour permettre à des femmes d’être indépendantes et qu’elles ne restent pas à la maison à attendre leur mari", poursuit-elle.

Il faut environ une quarantaine d’heures pour construire un vélo. Tout d’abord, le bambou, qui est cultivé à proximité de l’entreprise, est coupé. Il est ensuite assemblé à l’aide d’une résine et d’une fibre de sisal, une plante originaire du Mexique, avant d’être séché. Chaque exemplaire est vendu autour de 500 cedis (environ 100 euros), soit environ 30 euros de plus qu’un vélo d’occasion en acier. "Mais à l’achat, il faut prendre en compte le fait que le bambou est beaucoup plus résistant que l’acier, ce qui fait qu’il dure beaucoup plus dans le temps", estime Bernice.

Depuis la création de l’entreprise, plus de 1000 vélos ont déjà été vendus, au Ghana, mais également aux États-Unis et en Europe. Sur le site internet de l’entreprise, on peut également voir une photo de l’ancien secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, chevauchant un vélo estampillé Bamboo Bikes, afin de promouvoir ce mode de déplacement écologique.