Au Cameroun, la population affaiblie par des années de conflits doit faire face au coronavirus sans arme

Le Cameroun est le deuxième pays le plus touché d’Afrique subsaharienne par la pandémie de Covid-19. 650 cas ont été détectés. Un nouveau front s’ouvre donc le pays déjà meurtri par deux conflits violents.

Une violence supplémentaire

La population, prise entre les feux des jihadistes de Boko Haram dans le Nord et ceux des rebelles séparatistes anglophones dans l’Ouest du pays, doit maintenant faire face à une violence supplémentaire. Charline Burton est directrice de l’ONG Search for common ground, active dans le domaine des conflits:

"On a des populations qui sont en sous-nutrition, qui ont des conditions d’hébergement très précaires et des soins de santé qui sont déjà à la limite de ce qu’on peut offrir pour survivre. Et, donc rajouter, là-dessus, une épidémie, c’est rendre la situation encore plus compliquée pour ces milliers de déplacés.", s’alarme Charline Burton.

Les conflits armés qui touchent le pays rendent la gestion de la pandémie de Covid 19 extrêmement complexe. En zone de guerre, la réponse sanitaire passe d'abord par l'information:

"Il n’est pas juste question de confinement ou de matériel médical. Dans des zones de conflits, il y a beaucoup de personnes qui n’ont déjà pas accès à l’information. L’information étatique est aux mains de certaines parties. Toutes les langues locales ne sont pas toujours représentées, ce qui pousse certaines personnes à ne pas écouter parce qu’ils ne s’y retrouvent tout simplement pas. Il y a aussi des zones contrôlées par des groupes rebelles où la population n’a pas accès à l’information tout court", explique Charline Burton.