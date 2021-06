Au Cambodge, un rat détecteur de mines prend une retraite bien méritée

Magawa, un rat africain géant, va prendre une retraite bien méritée après avoir contribué à sauver des vies en détectant des mines au Cambodge et même été décoré pour sa bravoure.

"Il commence à être un peu fatigué", a expliqué à l'AFP Michael Heiman, responsable du programme de déminage au Cambodge de l'ONG belge Apopo. "Le mieux, c'est de le mettre à la retraite". Magawa pourra ainsi savourer à sa guise ses mets de prédilection, des bananes et des cacahuètes.

Pendant ses cinq ans de carrière, Magawa a aidé au nettoyage de quelque 225.000 m2 de terres, l'équivalent de 42 terrains de football, selon l'ONG qui l'a formé pendant un an en Tanzanie, son pays d'origine. Au total, le gros rongeur a détecté 71 mines et 38 munitions non explosées.

En septembre dernier, Magawa s'est vu décerner une médaille d'or par l'association britannique de protection des animaux PDSA (People's Dispensary for Sick Animals), qui récompense chaque année un animal pour sa bravoure.

Magawa a été le premier rat à recevoir cette récompense, considérée comme l'équivalent pour les animaux de la Croix de Georges (George Cross), plus grand honneur décerné à des civils.