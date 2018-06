Au Burkina Faso, le crocodile est le meilleur ami de l'homme

Sur les rives de la mare de Bazoulé, les crocodiles et les hommes sont intimement proches, surtout quand il s’agit de déguster un poulet. Dans ce petit village proche de la capitale burkinabé, une centaine de reptiles cohabitent harmonieusement avec les enfants comme les adultes depuis des siècles.

Pierre Kaboré, habitant de Bazoulé raconte : "On s’est habitué avec les crocodiles quand on était petit à nager dans l’eau avec eux et présentement on peut toujours les approcher, les toucher, s’asseoir dessus, tirer des photos. Même si tu as le courage de t’allonger dessus il n’y a pas de problème, c’est des crocodiles sacrés, ils font pas de mal à quelqu’un."

Selon la légende, les crocodiles auraient guidé des villageois assoiffés vers une source d’eau il y a plus de 500 ans. Depuis, les hommes et les reptiles sont devenus inséparables et aucune attaque mortelle n’a été recensée. A Bazoulé, les crocodiles sont vénérés.

Pierre Kaboré, ajoute : "On peut dire que c’est notre totem, en fait les crocodiles ils sont représentés comme l’âme de nos ancêtres. Dans ce cas s’ils meurent on les enterre et puis on fait même des funérailles comme si c’était un être humain."