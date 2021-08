Attention, aéroport déconseillé aux pilotes inexpérimentés… À Kaboul, l'Afghanistan s'envole sous le contrôle des Américains

"J’ai effectué quelques vols non conventionnels, mais celui-là était exigeant et sacrément long ". Ce sont les mots d'un pilote de l’armée de l’Air tchèque qui a évacué mercredi 62 personnes de la capitale afghane dans un A319.

Depuis un peu plus d’une semaine, les conditions de vols ont été bouleversées à Kaboul. Ce sont désormais les militaires américains qui ont la maîtrise totale de l’aéroport international Hamid Karzai, et cela comprend aussi le contrôle aérien et la gestion du trafic, comme l’explique un pilote français qui s’est récemment posé sur l’unique piste de Kaboul aux commandes d’un A400M "ce sont les Américains qui gèrent tout le contrôle aérien, le contrôle au sol, de la tour et le contrôle d’approche ".

Selon le pilote tchèque qui témoigne sur le site du ministère tchèque de la Défense, "ce contrôle aérien mis en place dans l’urgence était à peine audible et les décisions étaient laissées à la responsabilité de l’équipage, les contrôleurs se contentant selon lui de donner des informations, chacune ponctuée d’un "à vos risques et périls".