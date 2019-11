Attentats du 13 novembre 2015: le parquet requiert un procès aux assises pour 20 personnes, dont Abdeslam

Le parquet national antiterroriste a annoncé ce vendredi avoir requis un procès aux assises contre 20 personnes dans l'enquête tentaculaire sur les sanglants attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis.

"A l’issue de cette procédure d’un volume de 460 tomes, 14 personnes sont mises en examen, dont 11 placées en détention provisoire et 3 sous contrôle judiciaire. Six personnes sont par ailleurs visées par un mandat d’arrêt. Enfin, 1740 personnes physiques et morales sont constituées partie civile", indique le parquet national antiterroriste.

Parmi les 20 personnes poursuivies figure le seul membre encore en vie des commandos, Salah Abdeslam, et quatre membres présumés de la cellule jihadiste franco-belge à l'origine des attaques qui ont fait 130 morts.

5 chefs d'accusation contre Salah Abdeslam

Salah Abdeslam est mis en accusation du chef d’association de malfaiteurs terroriste criminelle; meurtres en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste ; tentatives de meurtres en bande organisée, en relation avec une entreprise ; séquestration, sans libération volontaire avant le 7ème jour, en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste et tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique, en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste.

Liens avec les attentats de Bruxelles

Plusieurs personnes poursuivies par le parquet antiterroriste français sont elles-mêmes liées au attentats de Bruxelles, le 22 mars 2016. C'est le cas de Mohamed Abrini ou de Sofien Ayari, Osama Krayem ou encore Ahmed Dahmani (poursuivis pour 5 chefs d'accusation également).

Hamza Attou, qui était l'un des convoyeurs de Salah Abdeslam, est lui poursuivi pour recel de terroriste en relation avec une entreprise terroriste.