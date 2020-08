Attentats de Paris : la compagne d'un terroriste présumé travaillait à Brussels Airport

La compagne d'Ali El Haddad Asufi, inculpé comme coauteur présumé des attentats de Paris et Bruxelles, a travaillé à l'aéroport de Zaventem depuis les attentats de 2015 et 2016 jusqu'en 2020, révèlent mardi Le Soir et Knack. L'information leur a été confirmée par Serge Lipszyc, président du Comité R.

Elle travaillait au sein des services de Swissport, à Brussels Airport, avec un avis de sécurité positif. Ce n'est qu'au printemps 2020, au moment de demander le renouvellement pour cinq ans de cet avis, que les informations sont remontées à l'Autorité nationale de sécurité, l'instance chargée d'accorder ou refuser les avis et habilitations de sécurité, indiquent Le Soir et Knack.

Elle vivait dans le déni

Serge Lipszyc, président du Comité R, confirme cette information. "Elle a déclaré à l'Organe d'appel que son petit ami prétendait être innocent et qu'elle le croyait. Cependant, différents magistrats arrivent tous à la même lecture du dossier. Nous avons senti qu'elle vivait dans le déni. Nous n'avons donc pas renouvelé son avis de sécurité. (...) Nous jugeons qu'elle peut être influencée", déclare-t-il.

Ali El Haddad Asufi, remis à la France en juin 2019, était en contact récurrent avec les membres de la cellule djihadiste franco-belge. Il aurait notamment participé à la fourniture d'armes et est soupçonné d'être un logisticien des attentats. Il fait partie des 20 personnes renvoyées devant la cour d'assises de Paris. Il est également inculpé en Belgique dans le dossier bruxellois.