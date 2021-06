Attentats de Paris : après un an de travaux, une salle d’audience sécurisée prête pour accueillir 550 personnes

Après plus d’un an de travaux, la salle d’audience construite spécialement pour accueillir le procès "hors norme" des attentats du 13 novembre 2015 en France, qui s’ouvre en septembre, est prête. Installée dans l’historique palais de justice de Paris, sur l’Ile de la Cité, la salle mesure 45 mètres de long et 15 mètres de large.

C’est là qu’à partir du 8 septembre seront jugés sous très haute surveillance les 14 accusés présents, dont Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos qui ont frappé Paris et la localité de Saint-Denis en banlieue, faisant 131 morts et des centaines de blessés sur les terrasses de bar, dans la salle de spectacle du Bataclan, et au Stade de France. Le procès doit durer environ huit mois.