Attentats au Sri Lanka: la revendication de l'Etat Islamique est-elle crédible?

Le groupe djihadiste État islamique a revendiqué mardi les attaques suicides contre des églises et hôtels au Sri Lanka qui ont fait 321 morts et 500 blessés. L’organisation terroriste a qualifié les kamikazes de « combattants », dont le but était de viser « des ressortissants des pays de la coalition et les chrétiens au Sri Lanka. »

►►► À lire aussi : Explosions au Sri Lanka: les attentats commis "en représailles à Christchurch" selon l'enquête

Cette revendication n’est pas une surprise, mais on peut se demander si le groupe est vraiment à l’origine de la manœuvre ?

"Viser les pays avec des fractures communautaires"

Ce qui est certain, c’est que la revendication n’apporte pas la preuve d’une implication directe dans les attaques, ni dans la planification, ni dans la commission. Mais les attentats sont d’une telle ampleur, avec un tel niveau de préparation, que tous les regards se tournent évidemment vers le réseau le plus connu, le groupe Etat islamique.

Pour la chercheuse Anne Clémentine Larroque, maître de conférences à Sciences Po, c'est clairement la signature du groupe. « C’est difficilement envisageable que ce soit un simple groupe islamiste local qui puisse mettre en place ce mode opératoire. L’EI a une coordination, des moyens mondiaux, avec un label qui permet justement d’agir dans des pays où il y a des fractures communautaires, comme au Sri Lanka. Mais ce n’est pas le seul, le Bangladesh, l’Inde ou la Thaïlande pourraient faire les frais de cette progression de l’EI, par sa capacité à se réadapter en permanence aux cibles qu’il peut toucher. »

Retourner les Sri Lankais contre la minorité musulmane ?

Au Sri Lanka, le groupe Etat islamique pourrait s’être appuyé sur une organisation islamiste locale peu connue, le NTJ. Selon les défenseurs des droits de l’homme, les musulmans du pays (10%) sont la minorité la plus persécutée, notamment par des groupes extrémistes bouddhistes. L’occasion pour les groupes djihadistes de recruter parmi des jeunes musulmans désœuvrés qui ont un grand ressentiment pour leur pays.

Mais pourquoi avoir visé les chrétiens précisément ? Parce qu’ils ne sont en opposition avec personne. Tuer des gens qui prônent la paix c’est de la barbarie à l’état pure et c’est le meilleur moyen pour que les Sri Lankais se retournent contre la minorité musulmane avec des conséquences dévastatrices pour l’unité fragile multiethnique du pays. Ce que recherche exactement le groupe terroriste Etat Islamique.