24 heures après les attentats au Sri Lanka: la population sous le choc

Plus de 290 personnes ont été tuées dans la vague d’attentats suicides dimanche 21 avril au Sri Lanka . Notre correspondant Alexandre Mitea a pris le taxi ce lundi matin dans la ville de Colombo. Il a été frappé par le calme qui y règne. "Habituellement, c’est une ville typique du sud asiatique. Les tuk-tuks de toutes les couleurs se faufilent entre les voitures en klaxonnant", décrit-il. "Mais aujourd’hui, elle a un peu perdu de son entrain."

Le nombre de personnes qui vivent du tourisme a été multiplié par trois en dix ans. "Alors quand j’ai demandé à mon chauffeur de taxi s’il avait peur qu’il y ait d’autres attentats, il m’a répondu : "non non, c’est sûr ici ".

Ils ont ensuite fait plus ample connaissance. "J’ai appris qu’il s’appelait Sana et qu’il était bouddhiste. A la question "Que pensez-vous de ce qui s’est passé hier ?", il a répondu que le Sri Lanka était un pays en plein développement." En une nuit, ce développement a été détruit.

Tous les secteurs ont été touchés : le tourisme, le business, etc. "Mon business, c’est le tourisme et tout est perdu. Les touristes vont rentrer chez eux. Ma famille va avoir beaucoup de problèmes. Ça me rend malheureux", confie Sana.