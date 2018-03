Attentats à Paris: un informateur d'Abdelhamid Abaaoud détenu en Pologne

Un ressortissant marocain, informateur d'Abdelhamid Abaaoud, le cerveau présumé des attentats de Paris de 2015, est détenu en Pologne et y sera jugé pour appartenance au groupe Etat islamique, a annoncé mercredi le parquet national polonais.

"Au cours de l'enquête, on a établi que l'accusé Mourad T. avait participé, de décembre 2014 à septembre 2016, à un groupe de crime organisé à caractère armé, une organisation terroriste internationale appelée Etat Islamique", a déclaré le parquet dans un communiqué.

Mourad T. (la loi polonaise interdit de publier son nom de famille), 28 ans, né à Casablanca, a été interpellé le 5 septembre 2016 en Pologne, a précisé le parquet. L'acte d'accusation contre lui a été transmis au tribunal régional de Katowice (sud). Il risque une peine allant de six mois à huit ans de prison.

"Collaborateur et éclaireur"

Selon le parquet polonais, Mourad T. a été "collaborateur" et "éclaireur" d'Abdelhamid Abaaoud, le cerveau présumé des attentats du 13 novembre 2015, qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis, en banlieue parisienne.

Mourad T. a notamment participé à une rencontre avec Abaaoud fin 2014 à Edirne en Turquie, à laquelle ont participé notamment Soufiane Amghar et Khalid Ben Larbi, "deux terroristes tués le 15 janvier 2015 à Verviers en Belgique".

L'accusé, qui se faisait passer pour mineur syrien et utilisait de nombreuses fausses identités, a séjourné dans plusieurs pays de l'Union européenne, tels que l'Autriche, la Grèce, la Hongrie, mais aussi en Serbie et en Turquie, a indiqué le parquet. Des plans de construction des engins explosifs et des cibles potentielles ont été trouvés dans le téléphone de Mourad T, a encore déclaré le parquet polonais.

Il s'agit du premier cas de poursuites contre un important membre de l'EI en Pologne.