Attentat de Halle: le tireur s'est filmé et a publié sa vidéo en direct sur internet

L'auteur de l'attentat de Halle en Allemagne a diffusé une vidéo de l'attaque sur la plateforme de streaming en direct Twitch, a indiqué une porte-parole du site spécialisé dans le jeu vidéo et l'e-sport.

"Nous avons fait au plus vite pour retirer ce contenu, et nous suspendrons tous les comptes qui posteront ou reposteront des images de cet acte abominable", a indiqué une porte-parole de Twitch interrogée par l'AFP.

Elle n'a pas voulu dire dans l'immédiat combien de temps la vidéo était restée en ligne, précisant simplement que la filiale d'Amazon enquêtait sur les circonstances exactes de la diffusion. Le modus operandi fait penser à celui de l'attentat contre deux mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande en mars par un Australien d'extrême droite, qui avait fait 51 morts.

Attaque antisémite d'extrême droite

L'auteur de la fusillade est un Allemand de 27 ans avec des idées d'extrême droite, selon des sources de sécurité citées par l'agence de presse allemande DPA.

Il n'était pas connu des services de police, selon des sources des services de sécurité citées par Der Tagesspiegel. Il ne serait pas non plus musulman.

D'après le site internet du Leipziger Volkszeitung, l'homme arrêté est grièvement blessé et subit une opération chirurgicale.

Plus tôt dans l'après-midi, l'hôpital universitaire de Halle avait indiqué avoir reçu deux blessés, dont un par balle qui a été opéré. L'établissement n'avait cependant pas donné de détails sur l'identité de ces personnes.

Il a placé des engins explosifs devant la synagogue et essayé d'y entrer. Une femme a été abattue à l'extérieur du bâtiment et un homme a été tué plus tard dans un restaurant turc à proximité.

Pour le ministre allemand de l'Intérieur, Horst Seehofer, on peut supposer que les événements correspondent à "une attaque antisémite" et qu'elle avait des motivations d'extrême-droite. "Selon le procureur général fédéral, il y a suffisamment de preuves d'un possible passé d'extrême droite", a-t-il dit.