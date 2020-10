Attentat à Conflans : un professeur décapité en pleine rue pour avoir montré des caricatures de Mahomet durant un cours

L’enquête sur ces faits qui se sont déroulés a été ouverte pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle", a précisé le Parquet national antiterroriste (Pnat) à l’AFP.

Cela avait suiscité la colère d'un parent d'élève qui a porté plainte et diffusé une vidéo sur le sujet regardée plusieurs dizaines de fois.

Les faits se sont déroulés vers 17 heures près d’un établissement scolaire. La victime est un professeur d’histoire du collège du Bois d’Aulne. Il avait récemment fait un cours sur la liberté d’expression et avait notamment montré des caricatures de Mahomet.

L’agresseur a été abattu par la police dans la ville voisine, Eragny-sur-Oise. Il était âgé de 18 ans et était inconnu des services de police. Après son acte, il a publié une photo de la tête décapitée de sa victime sur Twitter avant qu’elle ne soit supprimée par le réseau social.

Appel au service de déminage

Les policiers de la Bac Conflans Saint-Honorine ont été appelés en fin d’après-midi pour un individu suspect rôdant autour d’un établissement scolaire.

Sur place, les policiers ont découvert la victime et à 200 mètres plus loin, à Eragny-sur-Oise, ils ont tenté d’interpeller un homme muni d’une arme blanche qui les menaçait et ont fait feu sur lui.

Un périmètre de sécurité a été installé et le service de déminage appelé, en raison d’une suspicion de gilet explosif.

Gérald Darmanin rentre en urgence

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, en déplacement au Maroc, a décidé de rentrer immédiatement à Paris. Depuis Rabat, il s’est entretenu avec le Premier ministre Jean Castex et le président Emmanuel Macron, a-t-on précisé dans son entourage.

Il a rejoint Emmanuel Macron et Jean Castex pour participer à une cellule de crise.