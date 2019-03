Attentat à Christchurch: le tireur s’est filmé et a diffusé la vidéo en direct

Le tireur de l’attentat terroriste de Christchurch, qui a fait 40 morts dans deux mosquées vendredi, s’est filmé durant la fusillade et a diffusé en direct la vidéo sur Facebook. Dans une mise en scène proche d’un jeu vidéo à la première personne (FPS), la vidéo de 17 minutes montre le tireur sortir de sa voiture, prendre un fusil dans le coffre, puis s’introduire dans la mosquée et exécuter froidement les fidèles, debout ou en prière, avant de repartir en voiture. La vidéo a depuis été supprimée sur Facebook et YouTube.

Un suprémaciste blanc?

Il pourrait s’agir d’un Australien de 28 ans, Brenton Tarrant, militant d’extrême droite et auteur d’un manifeste sur le « grand remplacement » diffusé sur le réseau Scribd, qui surfe sur des thèses racistes et suprémacistes blanches. L’activiste aurait revendiqué l’attentat sur les réseaux sociaux avant de voir son compte supprimé sur Twitter, selon plusieurs sources. Les autorités néo-zélandaises n’ont cependant pas affirmé que Brenton Tarrant est bien l’auteur de l’attentat.