Attentat à Christchurch : la première ministre veut durcir la loi sur le port d'armes

La première ministre néo-zélandaise s'est engagée samedi à durcir les lois sur le port d'armes, au lendemain de l'attentat contre deux mosquées par un Australien équipé d'armes semi-automatiques acquises légalement, qui a fait 49 morts. "L'attaquant était détenteur d'un permis de port d'armes (...) acquis en novembre 2017", a précisé Jacinda Ardern lors d'une conférence de presse.

L'homme, âgé de 28 ans, avait acheté deux fusils semi-automatiques, deux fusils de chasse et un fusil à pompe, a-t-elle précisé."Le simple fait (...) que cet individu ait acheté un permis et acquis des armes de ce type, cela me fait dire que les gens vont vouloir que cela change, et je m'y engage", a-t-elle expliqué."Je peux vous dire une chose, nos lois sur les armes vont changer", a-t-elle ajouté.