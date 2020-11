Attaques à Vienne: arrestations et perquisition dans la capitale autrichienne

La police autrichienne a procédé à plusieurs arrestations et mené une perquisition en lien avec l'attaque terroriste survenue à Vienne lundi soir, selon l'agence de presse APA. Trois personnes ont été tuées et 15 ont été hospitalisées, dont sept dans un état grave. Un assaillant, sympathisant de l'Etat islamique, a été abattu par la police.

Hélicoptères et cordons de police, la ville a été bouclée pour retrouver d'éventuels autres suspects. Les enquêteurs tentent de déterminer s'il est possible qu'il n'y en ait eu qu'un seul, alors que les tirs ont eu lieu en différents endroits. "Au moins un suspect est en fuite", avait auparavant déclaré le ministre autrichien de l'Intérieur, Karl Nehammer, indique l'AFP.

"Restez à la maison"

Selon APA, citée par l'ANP, une perquisition a été menée au domicile du tueur abattu par la police. Le nombre de personnes arrêtées n'était pas encore connu.

Des policiers et des soldats ont été mobilisés pour protéger les bâtiments importants de la capitale, et les enfants ont été dispensés d'école mardi. "Nous ne nous laisserons jamais intimider par le terrorisme et nous combattrons ces attaques avec tous nos moyens", a affirmé le chancelier Kurz, fustigeant une attaque "répugnante".

Le ministre de l'Intérieur a appelé les habitants à être prudents. "Restez à la maison! Si vous êtes dehors, réfugiez-vous quelque part! Restez loin des lieux publics, n'utilisez pas les transports! ", a lancé la police sur son compte Twitter dans la nuit.