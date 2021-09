Attaque jihadiste en Nouvelle-Zélande : d’après le gouvernement, l’attaquant ne pouvait être détenu plus longtemps

Bien que l’homme ait été reconnu coupable de certains chefs d’accusation, il avait déjà passé trois ans en détention provisoire et "toutes les possibilités de poursuivre sa détention avaient été épuisées", a déclaré Jacinda Ardern, même si "des mesures d’atténuation des risques étaient déjà en cours".

Il avait été arrêté en 2018 pour possession d’un couteau et de matériel répréhensible et était considéré comme un "loup solitaire" planifiant une attaque au couteau.

Vendredi, ce Sri Lankais de 32 ans a pris un couteau dans un supermarché d’Auckland et a attaqué sept personnes, dont trois ont été grièvement blessées, avant d’être abattu par la police chargée de le suivre.

L’homme, inspiré par le groupe jihadiste Etat islamique, avait été libéré en juillet et était depuis sous surveillance policière.

L’homme responsable d’une attaque au couteau dans un supermarché en Nouvelle-Zélande avait été surveillé pendant cinq ans et emprisonné pendant trois ans avant que les autorités n’épuisent tous les recours pour le maintenir en détention, a révélé samedi la Première ministre néozélandaise Jacinda Ardern.

Selon le commissaire de police Andrew Coster, il n’y avait rien d’inhabituel dans les actions de l’homme avant l’attaque et il semblait faire ses courses normalement.

Il a ajouté que la police avait gardé ses distances parce que l’homme avait un "haut niveau de paranoïa" concernant sa surveillance, et qu’il avait fallu plus de deux minutes pour l’atteindre et l’abattre après qu’il ait commencé à poignarder frénétiquement les clients.

"Nous n’avions aucune raison légale de le maintenir en détention. Le suivi de ses actions a été entièrement dépendant de la capacité des équipes de surveillance à maintenir leur couverture alors qu’elles l’observaient sur une longue période", a déclaré Andrew Coster.

De son côté, le Sri Lanka a fait savoir qu’il était prêt à coopérer à l’enquête.

►►► À lire aussi : Nouvelle-Zélande : une attaque dans un supermarché (6 blessés, le suspect abattu) considérée comme un acte "terroriste"

"Le Sri Lanka condamne cette violence insensée et se tient prêt à coopérer avec les autorités néozélandaises de toutes les façons nécessaires", a assuré samedi le porte-parole du ministère sri lankais des Affaires étrangères, Kohularangan Ratnasingam, louant la rapidité de la réaction des policiers.

Des sources policières sri lankaises ont confié que des enquêteurs avaient déjà interrogé le frère de l’assaillant, qui vit à Colombo. "Nous rassemblons des informations sur lui et toutes les personnes qui auraient pu être en contact avec lui", a expliqué une de ces sources, précisant qu’il n’y avait pas trace d’une visite récente au Sri Lanka de l’homme abattu en Nouvelle-Zélande.

"Acte de terrorisme barbare"

Le Conseil musulman du Sri Lanka a dénoncé un "acte de terrorisme barbare". "Cela nous rappelle à tous de nous rassembler et d’être unis contre le terrorisme et l’extrémisme violent localement et internationalement, pour le bien de tous", a indiqué à l’AFP un membre du Conseil, Mohamed Hisham.

Le pays d’Asie du Sud a lui aussi subi des tueries jihadistes : le dimanche de Pâques 2019, des kamikazes avaient attaqué trois églises et trois hôtels, faisant 279 morts. Le massacre avait été attribué à un groupe ayant fait allégeance à l’Etat islamique.

Certains des kamikazes de 2019 venaient de la même province de l’Est sri lankais que l’assaillant d’Auckland.