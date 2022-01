Attaque de drones près de l'aéroport d'Abou Dhabi : les rebelles yéménites revendiquent l'explosion

Les rebelles Houthis du Yémen ont revendiqué une attaque meurtrière lundi à Abou Dhabi, capitale des Emirats arabes unis, où trois personnes ont péri dans l'explosion de camions-citernes.

"Les forces armées (des Houthis) ont mené une opération militaire qualitative et réussie dans le cadre d'une opération baptisée Ouragan du Yémen", a affirmé leur porte-parole Yahya Saree dans un communiqué diffusé sur leur chaîne Al-Massira. "Nombre de sites et installations émiraties importantes et sensibles" ont été ciblés à l'aide de missiles balistiques et de drones, d'après lui.