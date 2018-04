Attaque chimique présumée en Syrie: Trump promet une décision dans les "24/48 heures"

Le président américain Donald Trump a promis lundi de prendre une décision dans les "24/48 heures" après l'attaque chimique présumée dans la ville de syrienne de Douma, dénonçant un "acte barbare".

"C'était atroce, c'était horrible", a-t-il déclaré depuis la Maison Blanche, évoquant encore "une attaque odieuse contre des Syriens innocents avec des armes chimiques interdites".

Nous prendrons des décisions majeures

"Nous étudions la situation de très près, nous allons rencontrer les responsables militaires et tous les autres et nous prendrons des décisions majeures dans les 24/48 heures", a-t-il ajouté, avant d'évoquer un peu plus tard une décision "probablement d'ici la fin de la journée".

"Nous ne pouvons tolérer des atrocités comme celles-ci", a ajouté le président américain qui, en avril 2017, avait fait bombarder une base militaire syrienne en riposte à une attaque au gaz sarin imputée au régime, qui avait tué plus de 80 civils à Khan Cheikhoun (nord-ouest).

40 morts

Selon les Casques Blancs et l'ONG médicale Syrian American Medical Society, plus de 40 personnes ont péri dans "l'attaque aux gaz toxiques" à Douma, dernière poche rebelle près de Damas que le régime cherche à reprendre, pour parachever sa reconquête de la Ghouta orientale.

Le régime Assad et la Russie qui intervient militairement à ses côtés ont démenti ces informations non vérifiées de source indépendantes. L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), qui s'appuie sur un vaste réseau de sources dans le pays, a indiqué ne pas être en mesure de confirmer une attaque chimique.

Interrogé sur une éventuelle responsabilité du président russe Vladimir Poutine, M. Trump a répondu: "C'est possible, et si c'est le cas (la réponse) sera très ferme".

"Nous allons savoir rapidement si c'est la Russie, si c'est la Syrie, si c'est l'Iran, si c'est eux tous ensemble", a-t-il encore dit.