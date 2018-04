Attaque chimique présumée en Syrie: Paris assumera "toutes ses responsabilités"

La France assumera "toutes ses responsabilités" après l'attaque chimique présumée perpétrée samedi en Syrie, a déclaré dimanche le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, alors que Paris a plusieurs fois dit qu'elle frapperait militairement en cas d'usage avéré d'armes chimiques.

Exprimant son "extrême préoccupation", M. Le Drian a ajouté que la France "assumera toutes ses responsabilités au titre de la lutte contre la prolifération chimique. Elle demande que le Conseil de sécurité des Nations unies se réunisse dans les meilleurs délais pour examiner la situation dans la Ghouta orientale", selon une déclaration transmise à la presse.

Réaction de Didier Reynders

Pour la Belgique, le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, a indiqué sur Twitter que la "Belgique soutient les appels à une enquête internationale d'urgence et à l'arrêt de toutes les violences à l'encontre des civils" dans la région.

Emmanuel Macron a déclaré à plusieurs reprises que toute utilisation avérée d'armes chimiques donnerait lieu à une riposte militaire française.

Pour l'heure, "la France s'emploie activement, en liaison avec ses alliés et les organisations internationales concernées, à vérifier la réalité et la nature de ces frappes" supposées, a déclaré Jean-Yves Le Drian dans son communiqué, rappelant que "l'usage d'armes chimiques est un crime de guerre et une violation du régime international de non-prolifération".