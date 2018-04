Attaque chimique en Syrie: Donald Trump annonce qu'il faudra "payer le prix fort", l'Iran parle de complot

Des dizaines de cas de suffocation, dont certains ayant entraîné la mort, ont été rapportés après des raids aériens du régime syrien sur Douma, la dernière poche rebelle de la Ghouta orientale, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (0SDH). Suite à cette attaque, le président américain a réagit.

Le président américain Donald Trump a dénoncé dimanche une "attaque chimique insensée" en Syrie et prévenu qu'il faudra en "payer le prix fort", pointant du doigt la "responsabilité" de la Russie et de l'Iran qui soutiennent "l'animal Assad".

"De nombreux morts, y compris des femmes et des enfants, dans une attaque CHIMIQUE insensée en Syrie", s'est alarmé Donald Trump après l'attaque présumée du régime syrien sur la ville rebelle de Douma, réclamant par ailleurs "d'ouvrir immédiatement la zone pour l'aide médicale et des vérifications".

La Turquie réagit également

La Turquie a condamné de son côté avec vigueur une "attaque aux armes chimiques" contre la ville rebelle de Douma dans la Ghouta orientale qui aurait tué des dizaines de personnes, ajoutant qu'elle soupçonnait "fortement" le régime syrien d'en être responsable.

"Nous condamnons avec vigueur l'attaque et nous soupçonnons fortement qu'elle ait été menée par le régime (de Bachar al-Assad), dont les antécédents en matière de recours aux armes chimiques sont connus par la communauté internationale", a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.

"Un nouveau complot" pour l'Iran

Les accusations d'utilisation d'armes chimiques par l'armée syrienne contre la ville de Douma, où est retranché le dernier groupe rebelle de la Ghouta orientale, est un nouveau "complot" contre le régime de Bachar al-Assad, a affirmé dimanche l'Iran, qui soutient Damas.

"De telles allégations et accusations par les Américains et certains pays occidentaux sont le signe d'un nouveau complot contre le gouvernement et le peuple syriens, et un prétexte pour une action militaire, qui va certainement compliquer davantage la situation dans ce pays et la région", selon un communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères.