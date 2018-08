Attaque au fusil à Beaune: le caractère raciste retenu contre les deux suspects interpellés

Le caractère raciste de l'attaque au fusil de chasse sur sept personnes à Beaune (Bourgogne), lors de la nuit du 29 au 30 juillet, a été retenu par la police, qui a placé en garde à vue deux suspects ce vendredi soir, précise L'Obs sur son site internet.

Ils sont soupçonnés de "tentative d'assassinat, violences aggravées par (...) notamment la circonstance que les faits ont été commis en raison de l'appartenance à une soi-disant race, religion ou ethnie, réelle ou supposée, injures publiques à caractère racial, menaces de mort à caractère racial", a communiqué le parquet.

Attaque au fusil

Un groupe de jeunes de Beaune a été victime d'une double agression alors qu'ils s'étaient regroupés dans un parc. Vers 02h du matin, une Renault Clio a délibérément foncé sur le groupe, sans les atteindre, le conducteur promettant de revenir armé plus tard, selon des témoignages. Deux heures plus tard, les deux suspects interpellés faisaient feu à bord d'une Mercedes classe B noire, avec une arme longue, blessant sept personnes. Les victimes et témoins sur place ont déclaré avoir été traités de "bougnoules" par le tireur.

Au moment des faits, l'événement a été suivi par une couverture médiatique assez réduite, suscitant l'indignation sur la toile, certains internautes se demandant pourquoi cette attaque n'est pas qualifiée d'attentat. Le Parquet ne privilégiait dans un premier temps aucune piste entre le "règlement de compte", l'"acte de vengeance" ou l'"action à caractère raciste". SOS racisme dénonce une "sous-estimation systématique" par la justice "de la dimension raciste des agressions contre les personnes".

Vu la gravité des faits, l'on peut également se poser la question de la couverture médiatique d'événements de ce genre, différenciée selon le groupe visé.