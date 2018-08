Attaque au couteau à Trappes: l'assaillant a tué sa mère et sa soeur avant d'être abattu

Un homme armé d'un couteau a tué sa mère et sa sœur et blessé grièvement une troisième personne, jeudi près de Paris avant d'être tué par la police, les autorités évoquant l'acte d'un "déséquilibré" plutôt qu'une attaque terroriste, malgré une revendication de l'Etat islamique (EI).

L'homme, qui était fiché pour apologie du terrorisme, a tué sa mère dans le pavillon où elle habitait. Il en est ressorti, couteau à la main, pour se diriger vers les policiers qui tentaient de l'interpeller. Les forces de l'ordre ont alors fait feu, le blessant mortellement, a indiqué le ministre français de l'Intérieur Gérard Collomb, qui s'est immédiatement rendu dans la commune défavorisée de Trappes, à 30 km au sud-ouest de Paris, où se sont déroulés les faits.

L'assaillant a également tué sa sœur, et blessé grièvement une troisième personne qui ne fait pas partie de sa famille, selon le ministre.

Revendication

L'EI a affirmé que le "combattant" de Trappes avait commis l'attaque "à la faveur des appels à cibler des ressortissants des pays de la coalition" internationale anti-EI, a indiqué l'agence de propagande du groupe Amaq.

Mais pour le ministre de l'Intérieur, l'agresseur a "un côté déséquilibré, plutôt que quelqu'un d'engagé et quelqu'un qui pourrait répondre aux ordres et consignes d'organisations terroristes, et de Daech (acronyme arabe de l'EI, ndlr) en particulier".

"Il apparaît que le criminel avait des problèmes psychiatriques importants", a insisté le ministre. "Pour le moment", la justice n'a "pas reconnu la qualification terroriste", a-t-il souligné, même si l'assaillant était "fiché pour des faits d'apologie du terrorisme", a-t-il ajouté.

La crédibilité des revendications de l'EI est de plus en plus contestée par les experts, qui pointent parfois du doigt des revendications opportunes alors que le groupe terroriste tente de compenser sa déroute sur le terrain en Irak et en Syrie.

Filière radicale

"Il est trop tôt pour le dire, c'est toujours possible, mais il ne faut pas oublier qu'en 2017, nous avons trois exemples de revendications farfelues de la part de l'Etat islamique : l'attaque d'une discothèque à Manille, des explosifs à Orly (aéroport parisien, ndlr) et surtout la tuerie de Las Vegas, qu'ils avaient revendiquée mais pour laquelle aucun lien n'a été établi avec l'EI", a souligné Jean-Charles Brisard, président du Centre d'analyse du terrorisme.

Trappes, commune pauvre de la grande banlieue de Paris, est réputée pour abriter une filière de l'islam radical. D'après une source antiterroriste, une cinquantaine de personnes de cette filière sont parties combattre en Irak et en Syrie.

Le gouvernement a placé cette ville de 30.000 habitants sur la liste des trente quartiers de "reconquête républicaine" impliquant des moyens et des effectifs supplémentaires pour la police.