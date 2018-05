Attaque au couteau à Paris: Donald Trump invite à "ouvrir les yeux"

Le président américain Donald Trump a estimé que les pays devaient "ouvrir les yeux" suite à l'attaque au couteau perpétrée à Paris samedi soir et revendiquée par le groupe terroriste Etat islamique.

La Maison Blanche a condamné "fermement" dimanche soir cet attentat qui a fait deux morts, dont l'assaillant blessé mortellement par les forces de l'ordre, et quatre blessés."C'est triste de voir l'attaque terroriste à Paris. À un moment donné, les pays devront ouvrir les yeux et voir ce qui se passe réellement (...) Des changements doivent être apportés à notre processus de réflexion sur le terrorisme", a tweeté dimanche soir Donald Trump.

La Maison Blanche a indiqué dans un communiqué que les États-Unis étaient "solidaires du peuple français et de son gouvernement contre cet acte terroriste brutal et promettons toute l'aide nécessaire". Cet attentat "ne fait que renforcer la détermination de la coalition internationale à vaincre" l'Etat islamique et d'en "faire cesser l'existence", ajoute le communiqué.

Khamzat Azimov, abattu par des policiers juste après l'attaque, est né en novembre 1997 en Tchétchénie, république musulmane russe du Caucase, théâtre de deux guerres dans les années 1990 et 2000. Tôt dimanche, les parents de l'assaillant ont été placés en garde à vue.