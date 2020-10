Attaque à Nice : la France porte la sécurité au niveau "urgence attentat"

Suite à l’attentat de Nice de ce jeudi matin, le plan vigipirate est porté au niveau "urgence attentat" partout en France, a annoncé Jean Castex, le Premier ministre français.

"La réponse du gouvernement sera ferme, implacable et immédiate", a-t-il prononcé à la tribune de l’Assemblée nationale. "J’ai d’ores et déjà décidé de porter le plan Vigipirate au niveau 'urgence attentat' sur l’ensemble du territoire national. Le président de la République a convoqué un conseil de défense et de sécurité nationale pour demain matin."

Le chef du gouvernement a dénoncé une "attaque aussi lâche que barbare qui endeuille le pays tout entier".