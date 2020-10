Attaque à Nice : l'agresseur qui a fait trois morts dit être âgé de 25 ans

Trois personnes ont été tuées, dont une au moins égorgée, jeudi à l'intérieur de la basilique Notre-Dame de Nice, lors d'une attaque au couteau dont l'auteur a été interpellé.

Deux personnes, un homme et une femme, ont été tuées dans l’église Notre-Dame et une troisième, sérieusement blessée, est décédée dans un bar proche où elle s’était réfugiée, a précisé à l’AFP la même source.

Assassinat et tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste

Le parquet national antiterroriste a annoncé s’être saisi du dossier. L’enquête a été ouverte pour "assassinat et tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Elle a été confiée à la Direction centrale de la police judiciaire et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Ce que l'on sait

Vers 09h00, un homme a attaqué à l'arme blanche des paroissiens qui se trouvaient à l'intérieur de la basilique Notre-Dame, en plein coeur de Nice. Trois personnes sont tuées.

Selon des sources proches du dossier, une femme a été égorgée à l'intérieur de l'église par l'auteur de l'attaque, qui a tenté de la décapiter.

Un homme est trouvé mort, également à l'intérieur de l'église. Une femme blessée au couteau réussit à s'enfuir pour se réfugier dans un bar tout proche où elle décèdera peu après.

Dans un premier temps, des sources policières ont évoqué des blessés, mais en fin de matinée, le bilan de trois morts semblait définitif.

Le service de déminage s'est rendu sur les lieux pour sécuriser le périmètre mis en place par la police.

Selon une source proche de l'enquête, l'agresseur aurait crié "Allah Akbar".

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé sur Twitter la tenue d’une "réunion de crise", place Beauvau.