Attaque à Nice : "innommable", s’unir contre "ceux qui répandent la haine", les réactions se multiplient

Je suis profondément choqué et attristé par la nouvelle de l'horrible attentat de #Nice . Cette douleur est ressentie par nous tous en Europe. Nous avons le devoir de nous unir contre la violence et ceux qui cherchent à inciter et à répandre la haine.

Chez nous, le Premier ministre Alexander De Croo a condamné l'attaque. "Mes plus sincères condoléances aux familles des victimes de l'attentat de Nice. Notre pays condamne avec la plus grande fermeté toute forme de terrorisme et de violences extrémistes. Nous sommes encore plus déterminés à protéger nos valeurs et nos libertés", a-t-il déclaré sur Twitter.