Attaque à Münster: une voiture fonce dans la foule et fait trois morts, le conducteur s'est suicidé

Le compte Twitter de la police de la zone de Münster a publié sur le réseau social : "Il y a des morts et des blessés. S'il vous plaît éviter la zone. Plus d'informations peuvent être trouvées ici. Nous sommes sur le site."

Des images diffusées à la télévision allemande montraient plusieurs véhicules de police et de pompiers stationnés dans le centre de cette ville de plus de 300.000 habitants.

Cette attaque a lieu un an jour pour jour après l'attentat de Stockholm lors de laquelle un camion-bélier a pénétré dans une grande rue piétonne du centre de Stockholm (Suède). L'attaque avait fait 5 morts et 14 blessés. Le camion avait fini sa course dans une entrée de magasin et son conducteur était parvenu à fuir la scène de crime.